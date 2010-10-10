Concert symphonique de l’orchestre Symphonia Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac samedi 27 juin 2026.

Jonzac

Concert symphonique de l’orchestre Symphonia

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Les 26, 27 et 28 juin 2026, l’orchestre Symphonia proposera une nouvelle série de concerts symphoniques en Charente-Maritime, avec des représentations à Pons, Jonzac et Saint-Palais.

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Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 37 39 56 orchestre.symphonia@gmail.com

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English :

On June 26, 27 and 28, 2026, the Symphonia orchestra will offer a new series of symphonic concerts in Charente-Maritime, with performances in Pons, Jonzac and Saint-Palais.

L’événement Concert symphonique de l’orchestre Symphonia Jonzac a été mis à jour le 2026-06-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge