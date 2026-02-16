Concert symphonique Grand amphi Henri Cartan Faculté Orsay Orsay
Concert symphonique Grand amphi Henri Cartan Faculté Orsay Orsay samedi 28 mars 2026.
Concert symphonique
Grand amphi Henri Cartan Faculté Orsay 425, 426-428 Rue du Doyen Georges Poitou Orsay Essonne
Tarif : – – EUR
15€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 22:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Orchestre symphonique du campus d’Orsay (OSCO) direction Martin Barral
.
Grand amphi Henri Cartan Faculté Orsay 425, 426-428 Rue du Doyen Georges Poitou Orsay 91400 Essonne Île-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Orchestre symphonique du campus d’Orsay (OSCO) conducted by Martin Barral
L’événement Concert symphonique Orsay a été mis à jour le 2026-02-16 par Destination Paris-Saclay