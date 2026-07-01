Concert Syndrôme festival Terrain de La Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet

vendredi 31 juillet 2026 · Terrain de La Féria · Saint-Marcel-lès-Sauzet

Informations pratiques

Saint-Marcel-lès-Sauzet

Concert Syndrôme festival

Terrain de La Féria 505 Rue de La Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme

Tarif : – – EUR

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-01 03:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Syndrôme festival fête ses 5 ans cette année!

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Terrain de La Féria 505 Rue de La Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Syndr%F4me Festival is celebrating its 5th anniversary this year!

L’événement Concert Syndrôme festival Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2026-06-29 par Montélimar Tourisme Agglomération