Les Guinguettes de l’Agglo Saint-Marcel-les-Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet
Les Guinguettes de l’Agglo Saint-Marcel-les-Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Marcel-lès-Sauzet
Les Guinguettes de l’Agglo Saint-Marcel-les-Sauzet
Le Village Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Dans l’agglo, l’été rime avec guinguette ! Un concept imbattable des food trucks pour tous les goûts, des animations pour les familles, un concert live et un dj pour l’ambiance. Bonne humeur et convivialité garanties dans les beaux villages de l’agglo !
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Le Village Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
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English :
In the agglo, summer rhymes with guinguette! An unbeatable concept: food trucks for all tastes, entertainment for families, a live concert and a DJ to set the mood. Good mood and conviviality guaranteed in the beautiful villages of the agglo!
L’événement Les Guinguettes de l’Agglo Saint-Marcel-les-Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération