Concert TACT Run ar Puns Châteaulin

Châteaulin

Concert TACT

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

TACT sortie de résidence

TACT, quartet post-punk, déploie une musique frontale autour d’une parole singulière. S’il a poussé dans les fissures du béton brestois au printemps 2025, le groupe prend racine plus loin, dans la littérature orale asturienne. Ce répertoire, porté par la voix puissante de Clara Diez Marquez, déplace ici avec lui ses rythmes, sa profondeur, son insolence et sa fierté. Dans cet ici s’opère une mutation la batterie déplie les motifs traditionnels en boucles hypnotiques, la guitare électrique et le violon développent un langage de matière sonore et de silence, d’aplats noise et de drones diaphanes, le tout formant une musique nouvelle autour de ce chant si vivant, un bruit fort, un post-punk astur.

Clara Diez Márquez chant

Jean-Félix Hautbois batterie

Stéphane Kerihuel guitare électrique

Thomas Felder violon .

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

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English :

L’événement Concert TACT Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE