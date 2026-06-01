Concert TACT Run ar Puns Châteaulin
Concert TACT Run ar Puns Châteaulin jeudi 25 juin 2026.
Châteaulin
Concert TACT
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
TACT sortie de résidence
TACT, quartet post-punk, déploie une musique frontale autour d’une parole singulière. S’il a poussé dans les fissures du béton brestois au printemps 2025, le groupe prend racine plus loin, dans la littérature orale asturienne. Ce répertoire, porté par la voix puissante de Clara Diez Marquez, déplace ici avec lui ses rythmes, sa profondeur, son insolence et sa fierté. Dans cet ici s’opère une mutation la batterie déplie les motifs traditionnels en boucles hypnotiques, la guitare électrique et le violon développent un langage de matière sonore et de silence, d’aplats noise et de drones diaphanes, le tout formant une musique nouvelle autour de ce chant si vivant, un bruit fort, un post-punk astur.
Clara Diez Márquez chant
Jean-Félix Hautbois batterie
Stéphane Kerihuel guitare électrique
Thomas Felder violon .
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95
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English :
L’événement Concert TACT Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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