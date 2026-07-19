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AGENDA · Bulat-Pestivien

Concert tango Ch’ty Coz Bulat-Pestivien

dimanche 26 juillet 2026 · Ch'ty Coz · Bulat-Pestivien

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ch'ty Coz
Adresse
1 Lieu-dit Plassen Ar Skol
Ville
22160 Bulat-Pestivien
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Bulat-Pestivien

Concert tango

Ch’ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Concert du groupe Sin Vuelta. Prix libre.   .

Ch’ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 75 74 

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English :

L’événement Concert tango Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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