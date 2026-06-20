Bulat-Pestivien

Tir à l’arc

Moulin de Coatgoureden Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-10 15:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Visez juste sur des cibles classiques, mais aussi sur des cibles en 2D et en 3D pour une expérience plus immersive. Défiez votre précision et votre concentration à travers des petits jeux ludiques encadrés par nos animateurs. Une activité accessible à tous, mêlant fun, calme et maîtrise de soi ! .

Moulin de Coatgoureden Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Tir à l’arc Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol