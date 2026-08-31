Concert & Tapas avec Les Boîtaclous CALM Lesparre-Médoc
samedi 3 octobre 2026 · CALM · Lesparre-Médoc
Informations pratiques
Lesparre-Médoc
Concert & Tapas avec Les Boîtaclous
CALM 7 Rue de Grammont Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le CALM vous propose une soirée concert & tapas avec le groupe Les Boîtaclous.
Venez rencontrer 5 copains épicuriens qui aiment jouer de la musique et raconter des histoires dans un esprit solidaire de bric et de broc.
Petite restauration sur place.
Ce spectacle vous est proposé dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle. .
CALM 7 Rue de Grammont Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert & Tapas avec Les Boîtaclous
L’événement Concert & Tapas avec Les Boîtaclous Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble