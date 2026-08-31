Concert & Tapas avec Les Boîtaclous CALM Lesparre-Médoc

Informations pratiques

Lesparre-Médoc

Concert & Tapas avec Les Boîtaclous

CALM 7 Rue de Grammont Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le CALM vous propose une soirée concert & tapas avec le groupe Les Boîtaclous.

Venez rencontrer 5 copains épicuriens qui aiment jouer de la musique et raconter des histoires dans un esprit solidaire de bric et de broc.

Petite restauration sur place.

Ce spectacle vous est proposé dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle. .

CALM 7 Rue de Grammont Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com

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English : Concert & Tapas avec Les Boîtaclous

L’événement Concert & Tapas avec Les Boîtaclous Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble