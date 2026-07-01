Concert Telemann, intégrale des fantaisies pour flûte Eglise Oriol-en-Royans
mardi 21 juillet 2026 · Eglise · Oriol-en-Royans
Informations pratiques
Oriol-en-Royans
Concert Telemann, intégrale des fantaisies pour flûte
Eglise Eglise du village Oriol-en-Royans Drôme
Tarif : – – EUR
Moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe
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Eglise Eglise du village Oriol-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com
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English :
Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: “A More Beautiful Europe”
L’événement Concert Telemann, intégrale des fantaisies pour flûte Oriol-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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