Concert Tellement Sardou Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert Tellement Sardou

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Le spectacle événement Tellement Sardou par la troupe Asti Even reprend les plus grands tubes de Michel Sardou, accompagné par les chorégraphies époustouflantes des danseuses et danseurs.

Mise en scène Nana.

Ouverture des portes 1h avant de spectacle.

Organisation Comité des Fêtes. .

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69

English : Concert Tellement Sardou

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Tellement Sardou Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Villedieu-les-Poêles