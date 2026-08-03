Concert Terrasse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
vendredi 14 août 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Concert Terrasse
BAGNERES-DE-BIGORRE Au Casino Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Concert Dumble Doors sur la terrasse du Casino
Possibilité de restauration sur réservation .
BAGNERES-DE-BIGORRE Au Casino Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dumble Doors Concert on the Casino Terrace
L’événement Concert Terrasse Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Concert en station Place de la Grenouillère Bagnères-de-Bigorre 3 août 2026
- Les voix du Vallon à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre 4 août 2026
- Rencontre avec les marmottes RDV devant l’Office de Tourisme avec votre véhicule Bagnères-de-Bigorre 4 août 2026
- Soirées Galactiques Estivales à la Maison du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre 4 août 2026
- Conférence L’Hydroélectricité au Chiroulet Casino Bagnères-de-Bigorre 4 août 2026