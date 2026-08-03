Concert Terrasse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Concert Terrasse

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Casino Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Concert Dumble Doors sur la terrasse du Casino

Possibilité de restauration sur réservation .

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Casino Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 42

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English :

Dumble Doors Concert on the Casino Terrace

L’événement Concert Terrasse Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65