AGENDA · Bagnères-de-Bigorre
Concert en station Place de la Grenouillère Bagnères-de-Bigorre
lundi 3 août 2026 · Place de la Grenouillère · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Concert en station
Place de la Grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Concert DJ 4ever
.
Place de la Grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
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English :
DJ 4ever Concert
L’événement Concert en station Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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