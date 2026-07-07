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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Concert en station Place de la Grenouillère Bagnères-de-Bigorre

lundi 3 août 2026 · Place de la Grenouillère · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de la Grenouillère
Adresse
LA MONGIE
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Concert en station

Place de la Grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Concert DJ 4ever
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Place de la Grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 

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English :

DJ 4ever Concert

L’événement Concert en station Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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