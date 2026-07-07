Concert en station Place de la Grenouillère Bagnères-de-Bigorre

lundi 3 août 2026 · Place de la Grenouillère · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Concert en station

Place de la Grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Concert DJ 4ever

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Place de la Grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

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English :

DJ 4ever Concert

L’événement Concert en station Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65