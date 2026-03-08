Stage de chant choral enfants BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Stage de chant choral enfants

BAGNERES-DE-BIGORRE 41 Rue du Général de Gaulle Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-03

Stage de chant choral gratuit pour enfants de 9 à 12 ans à Bagnères-de-Bigorre, du 3 au 7 août 2026 à la Villa Bonvouloir. Répétitions l’après-midi et concert final le 7 août à 18h place du Foirail. Inscriptions avant le 31 mai

.

BAGNERES-DE-BIGORRE 41 Rue du Général de Gaulle Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie lesvoixduvallon@gmail.com

English :

Free choral singing course for children aged 9 to 12 in Bagnères-de-Bigorre, from August 3 to 7, 2026 at the Villa Bonvouloir. Rehearsals in the afternoon and final concert on August 7 at 6pm, Place du Foirail. Registration before May 31

