Les Balades de l’Émerveillement® En plein cœur des Pyrénées, à proximité de Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre

lundi 3 août 2026 · En plein cœur des Pyrénées, à proximité de Bagnères-de-Bigorre · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Les Balades de l’Émerveillement®

En plein cœur des Pyrénées, à proximité de Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Vivez un moment de complicité en famille avec les Balades de l’Émerveillement® ! Au cœur des Pyrénées, près de Bagnères-de-Bigorre, partagez un temps de jeu, de joie et de détente au contact de la nature. Toute l’année, sur rendez-vous.

Balade en famille (jusqu’à 10 personnes par famille)

Prévoir un équipement de randonnée (gourde, chaussures de marche, encas, crème solaire, casquette..) .

En plein cœur des Pyrénées, à proximité de Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 28 29 91 lacacteequicaquette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a special moment with your family on the “Balades de l’Émerveillement”®! In the heart of the Pyrenees, near Bagnères-de-Bigorre, share a time of play, joy, and relaxation surrounded by nature. Available year-round by appointment.

L’événement Les Balades de l’Émerveillement® Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65