AGENDA · Thauron
Concert Thauron
lundi 27 juillet 2026 · Thauron
Informations pratiques
Thauron
Concert
Gorges du Taurion Thauron Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Concert d’impro du groupe DuOz au site des gores du Taurion. .
Gorges du Taurion Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 59 09 22
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English : Concert
L’événement Concert Thauron a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Creuse Sud Ouest
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