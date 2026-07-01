Informations pratiques

Thauron

Concert

Gorges du Taurion Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Concert d’impro du groupe DuOz au site des gores du Taurion. .

Gorges du Taurion Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 59 09 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Thauron a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Creuse Sud Ouest