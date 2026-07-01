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AGENDA · Thauron

Concert Thauron

lundi 27 juillet 2026 · Thauron

Concert Thauron

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Gorges du Taurion
Ville
23250 Thauron
Département
Creuse
Tarif

Thauron

Concert

Gorges du Taurion Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Concert d’impro du groupe DuOz au site des gores du Taurion.   .

Gorges du Taurion Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 59 09 22 

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English : Concert

L’événement Concert Thauron a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Creuse Sud Ouest

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