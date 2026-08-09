Concert The Baroque Witches présentent Antonio Vivaldi Chapelle Saint Blaise Rochefort-en-Valdaine
dimanche 23 août 2026 · Chapelle Saint Blaise · Rochefort-en-Valdaine
Informations pratiques
Rochefort-en-Valdaine
Concert The Baroque Witches présentent Antonio Vivaldi
Chapelle Saint Blaise Château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:30:00
fin : 2026-08-23 22:00:00
Date(s) :
2026-08-23
The Baroque Witches présentent Antonio Vivaldi avec Airs et Duos sacrés et profanes, avec aux voix Véronique Ormezzano, Claire Hanen, et au clavier, Thomas Tacquet.
Participation libre.
.
Chapelle Saint Blaise Château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 62 16 chateauderochefortenvaldaine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Baroque Witches present Antonio Vivaldi with sacred and secular arias and duets, featuring Véronique Ormezzano and Claire Hanen on vocals and Thomas Tacquet on the keyboard.
Admission is free.
L’événement Concert The Baroque Witches présentent Antonio Vivaldi Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-08-04 par Montélimar Tourisme Agglomération