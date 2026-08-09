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AGENDA · Rochefort-en-Valdaine

Concert The Baroque Witches présentent Antonio Vivaldi Chapelle Saint Blaise Rochefort-en-Valdaine

dimanche 23 août 2026 · Chapelle Saint Blaise · Rochefort-en-Valdaine

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Chapelle Saint Blaise
Adresse
Château de Rochefort en Valdaine
Ville
26160 Rochefort-en-Valdaine
Département
Drôme
Tarif

Rochefort-en-Valdaine

Concert The Baroque Witches présentent Antonio Vivaldi

Chapelle Saint Blaise Château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:30:00
fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :
2026-08-23

The Baroque Witches présentent Antonio Vivaldi avec Airs et Duos sacrés et profanes, avec aux voix Véronique Ormezzano, Claire Hanen, et au clavier, Thomas Tacquet.
Participation libre.
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Chapelle Saint Blaise Château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 62 16  chateauderochefortenvaldaine@gmail.com

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English :

The Baroque Witches present Antonio Vivaldi with sacred and secular arias and duets, featuring Véronique Ormezzano and Claire Hanen on vocals and Thomas Tacquet on the keyboard.
Admission is free.

L’événement Concert The Baroque Witches présentent Antonio Vivaldi Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-08-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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