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Les Guinguettes de l’Agglo Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine

Les Guinguettes de l’Agglo Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine dimanche 9 août 2026.

Adresse : Place Notre Dame des Victoires

Ville : 26160 Rochefort-en-Valdaine

Département : Drôme

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rochefort-en-Valdaine

Les Guinguettes de l’Agglo Rochefort-en-Valdaine

Place Notre Dame des Victoires Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Dans l’agglo, l’été rime avec guinguette ! Un concept imbattable des food trucks pour tous les goûts, des animations pour les familles, un concert live et un dj pour l’ambiance.
Bonne humeur et convivialité garanties dans les beaux villages de l’agglo!
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Place Notre Dame des Victoires Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20  info@montelimar-tourisme.com

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English :

In the agglo, summer rhymes with guinguette! An unbeatable concept: food trucks for all tastes, entertainment for families, a live concert and a DJ to set the mood.
Good mood and conviviality guaranteed in the beautiful villages of the agglo!

L’événement Les Guinguettes de l’Agglo Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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