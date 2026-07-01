Soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules Château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine

jeudi 30 juillet 2026 · Château de Rochefort en Valdaine · Rochefort-en-Valdaine

Informations pratiques

Rochefort-en-Valdaine

Soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules

Château de Rochefort en Valdaine 1 Le Vieux Cimetière Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Venez assister à une soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules de Molière, présentée par Les Tréteaux du Fenouillet. Mise en scène par Mathieu Boisliveau.

.

Château de Rochefort en Valdaine 1 Le Vieux Cimetière Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 78 40 52 chateauderochefortenvaldaine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see a theatrical performance of Molière’s *Les Précieuses Ridicules*, presented by Les Tréteaux du Fenouillet. Directed by Mathieu Boisliveau.

L’événement Soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-06-25 par Montélimar Tourisme Agglomération