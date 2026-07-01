Soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules Château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine
jeudi 30 juillet 2026 · Château de Rochefort en Valdaine · Rochefort-en-Valdaine
Informations pratiques
Rochefort-en-Valdaine
Soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules
Château de Rochefort en Valdaine 1 Le Vieux Cimetière Rochefort-en-Valdaine Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Venez assister à une soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules de Molière, présentée par Les Tréteaux du Fenouillet. Mise en scène par Mathieu Boisliveau.
.
Château de Rochefort en Valdaine 1 Le Vieux Cimetière Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 78 40 52 chateauderochefortenvaldaine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see a theatrical performance of Molière’s *Les Précieuses Ridicules*, presented by Les Tréteaux du Fenouillet. Directed by Mathieu Boisliveau.
L’événement Soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-06-25 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Rochefort-en-Valdaine (Drôme)
- Théâtre Le malade imaginaire Rochefort-en-Valdaine 18 juillet 2026
- Théâtre All’improvviso Arsilda reine du Ponto Château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine 18 juillet 2026
- Fête Gauloise Place Notre Dame Des Victoires Rochefort-en-Valdaine 25 juillet 2026
- Les Guinguettes de l’Agglo Rochefort-en-Valdaine Rochefort-en-Valdaine 9 août 2026
- Exposition Peinture par Elsa Molines Donjon du château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine 5 septembre 2026