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AGENDA · Rochefort-en-Valdaine

Soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules Château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine

jeudi 30 juillet 2026 · Château de Rochefort en Valdaine · Rochefort-en-Valdaine

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Château de Rochefort en Valdaine
Adresse
1 Le Vieux Cimetière
Ville
26160 Rochefort-en-Valdaine
Département
Drôme
Tarif

Rochefort-en-Valdaine

Soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules

Château de Rochefort en Valdaine 1 Le Vieux Cimetière Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Venez assister à une soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules de Molière, présentée par Les Tréteaux du Fenouillet. Mise en scène par Mathieu Boisliveau.
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Château de Rochefort en Valdaine 1 Le Vieux Cimetière Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 78 40 52  chateauderochefortenvaldaine@gmail.com

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English :

Come see a theatrical performance of Molière’s *Les Précieuses Ridicules*, presented by Les Tréteaux du Fenouillet. Directed by Mathieu Boisliveau.

L’événement Soirée théâtrale Les Précieuses Ridicules Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-06-25 par Montélimar Tourisme Agglomération

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