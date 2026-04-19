Fête Gauloise Place Notre Dame Des Victoires Rochefort-en-Valdaine

Rochefort-en-Valdaine

Fête Gauloise

Place Notre Dame Des Victoires Esplanade des Chênes Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Venez assister à la fête gauloise !

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Place Notre Dame Des Victoires Esplanade des Chênes Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 25 43 31 cmfrochefort@gmail.com

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English :

Come and take part in the Gallic festival!

L’événement Fête Gauloise Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-04-16 par Montélimar Tourisme Agglomération