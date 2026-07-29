Concert | The Beatles Tribute L’Eden Eymet

Informations pratiques

Eymet

Concert | The Beatles Tribute

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 21:00:00

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

Et si on terminait la saison en chantant tous ensemble ?

Avec ce tribute aux Beatles, c’est bien plus qu’un concert qui se joue c’est une mémoire collective qui se remet en mouvement. Celle des premières émotions, des refrains partagés, des chansons qui traversent les générations sans jamais perdre leur éclat.

Portés par quatre musiciens passionnés, une trentaine de titres mythiques se déploient, ponctués d’anecdotes, pour redécouvrir autrement ce groupe incontournable.

Ici, on ne vient pas seulement écouter on chante, on danse, on partage. Un final festif et lumineux pour clôturer la saison dans un élan collectif, porté par l’énergie intacte de ces mélodies intemporelles.

Durée 2h

Tout public

Proposé par Kaméléon .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr

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English : Concert | The Beatles Tribute

L’événement Concert | The Beatles Tribute Eymet a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides