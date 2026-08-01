Concert The Keys Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes

Informations pratiques

Heudicourt-sous-les-Côtes

Concert The Keys

Lac de Madine Bar du Lac Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Soirée concert Rock avec le groupe The Keys

Le groupe culte débarque au Lac de Madine pour un show explosif.

15 ans de scène, des centaines de concerts… et 30 titres cultes repris en live avec passion !

Lors de cette soirée, vous pourrez vous restaurer avec notre menu spécial soirée ou la carte de notre ardoise.

Menu à 28€

Apértif offert

Jambon braisé / frites

Dessert

Réservation obligatoire au 07 84 28 90 15 ou directement au bar (places limitées)Tout public

28 .

Lac de Madine Bar du Lac Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 7 84 28 90 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rock Concert Night with the band The Keys

The cult band is coming to Lac de Madine for an explosive show.

15 years on stage, hundreds of concerts… and 30 cult hits performed live with passion!

During the evening, you can enjoy our special evening menu or order from our chalkboard menu.

Menu for 28?

Complimentary aperitif

Braised ham / fries

Dessert

Reservations required at 07 84 28 90 15 or directly at the bar (limited seating)

L’événement Concert The Keys Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE