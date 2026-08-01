Concert The Keys Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes
samedi 22 août 2026 · Lac de Madine · Heudicourt-sous-les-Côtes
Informations pratiques
Heudicourt-sous-les-Côtes
Concert The Keys
Lac de Madine Bar du Lac Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Soirée concert Rock avec le groupe The Keys
Le groupe culte débarque au Lac de Madine pour un show explosif.
15 ans de scène, des centaines de concerts… et 30 titres cultes repris en live avec passion !
Lors de cette soirée, vous pourrez vous restaurer avec notre menu spécial soirée ou la carte de notre ardoise.
Menu à 28€
Apértif offert
Jambon braisé / frites
Dessert
Réservation obligatoire au 07 84 28 90 15 ou directement au bar (places limitées)Tout public
28 .
Lac de Madine Bar du Lac Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 7 84 28 90 15
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English :
Rock Concert Night with the band The Keys
The cult band is coming to Lac de Madine for an explosive show.
15 years on stage, hundreds of concerts… and 30 cult hits performed live with passion!
During the evening, you can enjoy our special evening menu or order from our chalkboard menu.
Menu for 28?
Complimentary aperitif
Braised ham / fries
Dessert
Reservations required at 07 84 28 90 15 or directly at the bar (limited seating)
L’événement Concert The Keys Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
À voir aussi à Heudicourt-sous-les-Côtes (Meuse)
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