Concert The Melting Zic Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Arudy

Concert The Melting Zic Guinguette du Val

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pop, blues, rock, soul les Palois des Melting Z mélangent les genres et les générations avec une bonne humeur communicative. Du grand classique rock à la pop contemporaine, ce groupe amateur a tout ce qu’il faut pour mettre tout le monde d’accord.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Concert The Melting Zic Guinguette du Val

L’événement Concert The Melting Zic Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées