UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arudy

Concert The Melting Zic Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

samedi 29 août 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy

Concert The Melting Zic Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela
Adresse
La Guinguette du Val Éveillé
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 50

Arudy

Concert The Melting Zic Guinguette du Val

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Pop, blues, rock, soul les Palois des Melting Z mélangent les genres et les générations avec une bonne humeur communicative. Du grand classique rock à la pop contemporaine, ce groupe amateur a tout ce qu’il faut pour mettre tout le monde d’accord.
Restauration sur place.   .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert The Melting Zic Guinguette du Val

L’événement Concert The Melting Zic Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)