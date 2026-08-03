Concert The Melting Zic Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
samedi 29 août 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Concert The Melting Zic Guinguette du Val
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Pop, blues, rock, soul les Palois des Melting Z mélangent les genres et les générations avec une bonne humeur communicative. Du grand classique rock à la pop contemporaine, ce groupe amateur a tout ce qu’il faut pour mettre tout le monde d’accord.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert The Melting Zic Guinguette du Val
L’événement Concert The Melting Zic Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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