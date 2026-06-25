Concert The shallows chanson française Quai du Rabodeau Moyenmoutier
Concert The shallows chanson française Quai du Rabodeau Moyenmoutier samedi 4 juillet 2026.
Moyenmoutier
Concert The shallows chanson française
Quai du Rabodeau Jardin de l’abbaye Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez vous enflammer avec le concert de The Shallows, au programme de la variété française !Tout public
0 .
Quai du Rabodeau Jardin de l’abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09
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English :
Come get pumped up at The Shallows’ concert, featuring French pop!
L’événement Concert The shallows chanson française Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-06-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES