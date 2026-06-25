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Concert The shallows chanson française Quai du Rabodeau Moyenmoutier

Concert The shallows chanson française Quai du Rabodeau Moyenmoutier

Concert The shallows chanson française Quai du Rabodeau Moyenmoutier samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Quai du Rabodeau
Adresse
Jardin de l'abbaye
Ville
88420 Moyenmoutier
Département
Vosges
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
0 Gratuit

Moyenmoutier

Concert The shallows chanson française

Quai du Rabodeau Jardin de l’abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Venez vous enflammer avec le concert de The Shallows, au programme de la variété française !Tout public
0  .

Quai du Rabodeau Jardin de l’abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09 

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English :

Come get pumped up at The Shallows’ concert, featuring French pop!

L’événement Concert The shallows chanson française Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-06-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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