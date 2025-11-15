Concert The Stranglers avenue de Skibbereen Penmarch

Concert The Stranglers

Le groupe mythique THE STRANGLERS, revient à Cap Caval pour fêter cinquante ans de carrière ! On ne présente pas Les Stranglers, du moins les rescapés, l’immortel Jean-Jacques Burnel (basse, chant) et son comparse Baz Warne, guitariste depuis 2000. Le batteur Jim Mac Cauley n’a que dix ans de groupe, et, aux claviers, Toby Housham s’est intégré en 2021. Qu’importe, le quatuor avec toujours à sa tête Jean-Jacques Burnel, fait encore et plus que jamais des étincelles.

The Stranglers ont encore la fougue rythmique de leurs débuts, tout en s’étant gonflé d’une hargne scénique jouissive au fil du temps. Respect ! À Port-Breton, ils vont jouer une setlist de 24 titres qui balaye toute leur carrière (18 albums) sur 1h45 min de concert, en reprenant les titres qui font des hommes en noir des légendes vivantes du rock britannique. Quelques tubes au programme Toiler on the Sea (1978), Duchess (1979), Sometimes (1977), Relentless (2006), Nice ‘n’ Sleazy (978), This Song (2021), La folie (1981), Golden Brown (1981), The Last Men on the Moon (2021), Peaches (1977) And If you should see (2021) Always the Sun (1986), (Get a) Grip (on Yourself) (1977), Walk On By (1978), etc .

