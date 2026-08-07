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AGENDA · Plomodiern

Concert Tokataporte Rue de Porz Ar Vag Plomodiern

samedi 5 septembre 2026 · Rue de Porz Ar Vag · Plomodiern

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Rue de Porz Ar Vag
Adresse
Chez Tatabel
Ville
29550 Plomodiern
Département
Finistère
Tarif

Plomodiern

Concert Tokataporte

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Concert Tokataporte Chez Tatabel (chansons françaises)
Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place !   .

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 9 84 39 43 74 

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English :

L’événement Concert Tokataporte Plomodiern a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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