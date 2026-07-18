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AGENDA · Plomodiern

Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec Artsbourg Galerie Hoffsteter Plomodiern

vendredi 4 septembre 2026 · Artsbourg Galerie Hoffsteter · Plomodiern

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Artsbourg Galerie Hoffsteter
Adresse
10 Rue du Docteur Vourc'h
Ville
29550 Plomodiern
Département
Finistère
Tarif

Plomodiern

Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec

Artsbourg Galerie Hoffsteter 10 Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec   .

Artsbourg Galerie Hoffsteter 10 Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66 

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English :

L’événement Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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