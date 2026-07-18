AGENDA · Plomodiern
Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec Artsbourg Galerie Hoffsteter Plomodiern
vendredi 4 septembre 2026 · Artsbourg Galerie Hoffsteter · Plomodiern
Informations pratiques
Plomodiern
Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec
Artsbourg Galerie Hoffsteter 10 Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec .
Artsbourg Galerie Hoffsteter 10 Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66
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English :
L’événement Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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