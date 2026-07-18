Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec Artsbourg Galerie Hoffsteter Plomodiern

Informations pratiques

Plomodiern

Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec

Artsbourg Galerie Hoffsteter 10 Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec .

Artsbourg Galerie Hoffsteter 10 Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vernissage de l’exposition Jacques Boënnec Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE