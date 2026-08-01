AGENDA · Plomodiern
Concert DJ Chamar L’Entrepote Plomodiern
dimanche 23 août 2026 · L'Entrepote · Plomodiern
Informations pratiques
Plomodiern
Concert DJ Chamar
L’Entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 19:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Dj set ensoleillé .
L’Entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87
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English :
L’événement Concert DJ Chamar Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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