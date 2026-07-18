AGENDA · Plomodiern
Atelier d’écriture créative Café Artsbourg Plomodiern
mercredi 12 août 2026 · Café Artsbourg · Plomodiern
Informations pratiques
Plomodiern
Atelier d’écriture créative
Café Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 13:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Atelier d’écriture créative chez Café Artsbourg
Information et réservation au 06 85 27 93 66 .
Café Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66
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English :
L’événement Atelier d’écriture créative Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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