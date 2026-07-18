Atelier d’écriture créative Café Artsbourg Plomodiern

Informations pratiques

Plomodiern

Atelier d’écriture créative

Café Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 13:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Atelier d’écriture créative chez Café Artsbourg

Information et réservation au 06 85 27 93 66 .

Café Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66

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English :

L’événement Atelier d’écriture créative Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE