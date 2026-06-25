Randonnée Vers les hauteurs du Menez-Hom Plomodiern jeudi 6 août 2026.

Plomodiern

Randonnée Vers les hauteurs du Menez-Hom

Parking de la plage de Lestrevet Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Randonnée Vers les hauteurs du Menez-Hom (22km).

RDV 9h, parking de la plage de Lestrevet

Contact Les Marcheurs de Cornouaille, Raymond ABOMNES (06.38.19.38.81)

Pique-nique à prévoir .

Parking de la plage de Lestrevet Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 38 19 38 81

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English :

L’événement Randonnée Vers les hauteurs du Menez-Hom Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE