Randonnée Vers les hauteurs du Menez-Hom Plomodiern
Randonnée Vers les hauteurs du Menez-Hom Plomodiern jeudi 6 août 2026.
Plomodiern
Randonnée Vers les hauteurs du Menez-Hom
Parking de la plage de Lestrevet Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Randonnée Vers les hauteurs du Menez-Hom (22km).
RDV 9h, parking de la plage de Lestrevet
Contact Les Marcheurs de Cornouaille, Raymond ABOMNES (06.38.19.38.81)
Pique-nique à prévoir .
Parking de la plage de Lestrevet Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 38 19 38 81
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English :
L’événement Randonnée Vers les hauteurs du Menez-Hom Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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