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Tournoi de Tarot Salle Claude Bellin Plomodiern

Tournoi de Tarot Salle Claude Bellin Plomodiern samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Salle Claude Bellin

Adresse : Place Saint-Yves

Ville : 29550 Plomodiern

Département : Finistère

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif :

Plomodiern

Tournoi de Tarot

Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Tournoi de tarot ouvert à tous 5 fois 4 donnes.
Inscription par mail jean-yves.peron@neuf.fr ou sur place avant 13h30.
14h début des jeux.

Lots (mises redistribuées) 1er prix 25% 2e prix 20% 3e prix 15% 4e ,5e ,6e et 7e prix 10% chacun.   .

Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 89 74 62 71 

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English :

L’événement Tournoi de Tarot Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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