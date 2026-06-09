Tournoi de Tarot Salle Claude Bellin Plomodiern
Tournoi de Tarot Salle Claude Bellin Plomodiern samedi 19 septembre 2026.
Plomodiern
Tournoi de Tarot
Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tournoi de tarot ouvert à tous 5 fois 4 donnes.
Inscription par mail jean-yves.peron@neuf.fr ou sur place avant 13h30.
14h début des jeux.
Lots (mises redistribuées) 1er prix 25% 2e prix 20% 3e prix 15% 4e ,5e ,6e et 7e prix 10% chacun. .
Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 89 74 62 71
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English :
L’événement Tournoi de Tarot Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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