AGENDA · Plomodiern
Concert Banana Poulpe Rue de Porz Ar Vag Plomodiern
vendredi 28 août 2026 · Rue de Porz Ar Vag · Plomodiern
Informations pratiques
Plomodiern
Concert Banana Poulpe
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Concert Banana Poulpe Chez Tatabel (acoustique)
Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place ! .
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 9 84 39 43 74
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English :
L’événement Concert Banana Poulpe Plomodiern a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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