Concert Sunsation L’Entrepote Plomodiern

Informations pratiques

Plomodiern

Concert Sunsation

L’Entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Musique Reggae, rap, soul et jazz .

L’Entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87

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English :

L’événement Concert Sunsation Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE