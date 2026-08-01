Exposition Fañch Rol Galerie Artsbourg & Café du Monde Plomodiern
vendredi 7 août 2026 · Galerie Artsbourg & Café du Monde · Plomodiern
Informations pratiques
Plomodiern
Exposition Fañch Rol
Galerie Artsbourg & Café du Monde 1 Place de l’Église Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-07
Exposition Fañch Rol créations surréalistes
Ouverture les jeudis, vendredis et dimanches matin de 9h à 12h ou sur RDV.
Vernissage le vendredi 7 juillet à 18h30 .
Galerie Artsbourg & Café du Monde 1 Place de l’Église Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66
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English :
L’événement Exposition Fañch Rol Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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