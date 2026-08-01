Exposition Fañch Rol Galerie Artsbourg & Café du Monde Plomodiern

vendredi 7 août 2026 · Galerie Artsbourg & Café du Monde · Plomodiern

Informations pratiques

Plomodiern

Exposition Fañch Rol

Galerie Artsbourg & Café du Monde 1 Place de l’Église Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-07

Exposition Fañch Rol créations surréalistes

Ouverture les jeudis, vendredis et dimanches matin de 9h à 12h ou sur RDV.

Vernissage le vendredi 7 juillet à 18h30 .

Galerie Artsbourg & Café du Monde 1 Place de l’Église Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66

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English :

L’événement Exposition Fañch Rol Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE