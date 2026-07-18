AGENDA · Plomodiern
Concert Hommage à Mick Byrds Café Artsbourg Plomodiern
mardi 4 août 2026 · Café Artsbourg · Plomodiern
Informations pratiques
Plomodiern
Concert Hommage à Mick Byrds
Café Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concert Hommage à Mick Byrds (piano) .
Café Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66
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English :
L’événement Concert Hommage à Mick Byrds Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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