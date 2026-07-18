UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plomodiern

Concert Hommage à Mick Byrds Café Artsbourg Plomodiern

mardi 4 août 2026 · Café Artsbourg · Plomodiern

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Café Artsbourg
Adresse
1 Place de l'Église
Ville
29550 Plomodiern
Département
Finistère
Tarif

Plomodiern

Concert Hommage à Mick Byrds

Café Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Concert Hommage à Mick Byrds (piano)   .

Café Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Hommage à Mick Byrds Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

À voir aussi à Plomodiern (Finistère)