AGENDA · Saint-Paul-la-Coste
Concert : Tom Thurgate & Tom Bouët, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste
samedi 15 août 2026 · Les Terrasses de Saint-Paul · Saint-Paul-la-Coste
Informations pratiques
Concert : Tom Thurgate & Tom Bouët Samedi 15 août, 19h00 Les Terrasses de Saint-Paul Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T19:00:00+02:00 – 2026-08-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-15T19:00:00+02:00 – 2026-08-15T20:30:00+02:00
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Folk, groove.
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