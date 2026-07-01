Concert : Tom Thurgate & Tom Bouët, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste

samedi 15 août 2026 · Les Terrasses de Saint-Paul · Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Concert : Tom Thurgate & Tom Bouët Samedi 15 août, 19h00 Les Terrasses de Saint-Paul Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T19:00:00+02:00 – 2026-08-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-15T19:00:00+02:00 – 2026-08-15T20:30:00+02:00

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Folk, groove.