Fête du Saint-Paul Motor club, Place du village, Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Fête du Saint-Paul Motor club Samedi 8 août, 09h00 Place du village Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

Place du village 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie

Repas (grillades/frites fraîches), concours de pétanque à 9h et 14h (doublette), soirée festive avec concert et DJ.