AGENDA · Saint-Paul-la-Coste
Fête du Saint-Paul Motor club, Place du village, Saint-Paul-la-Coste
samedi 8 août 2026 · Place du village · Saint-Paul-la-Coste
Informations pratiques
Fête du Saint-Paul Motor club Samedi 8 août, 09h00 Place du village Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00
Place du village 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie
Repas (grillades/frites fraîches), concours de pétanque à 9h et 14h (doublette), soirée festive avec concert et DJ.
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