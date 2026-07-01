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Fête du Saint-Paul Motor club, Place du village, Saint-Paul-la-Coste

samedi 8 août 2026 · Place du village · Saint-Paul-la-Coste

Fête du Saint-Paul Motor club, Place du village, Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Place du village
Adresse
30480 Saint-Paul-la-Coste
Ville
30480 Saint-Paul-la-Coste
Département
Gard

Fête du Saint-Paul Motor club Samedi 8 août, 09h00 Place du village Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

Place du village 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie
Repas (grillades/frites fraîches), concours de pétanque à 9h et 14h (doublette), soirée festive avec concert et DJ.

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