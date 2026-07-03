Informations pratiques

Giraumont

Concert Tony NEPHTALY

place verte Giraumont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Dans le cadres des F’Estivales, organisées par la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluence, venez découvrir:

Tony NEPHTALY en concert

En cas de mauvais temps, rendez-vous à l’Eglise

Entrée gratuiteTout public

0 .

place verte Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 04 20

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English :

As part of the F’Estivales festival, organized by the Orne Lorraine Confluence Community of Municipalities, come discover:

Tony NEPHTALY in concert

In case of bad weather, the event will be held at the church

Free admission

L’événement Concert Tony NEPHTALY Giraumont a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL