Concert Tony NEPHTALY Giraumont
vendredi 28 août 2026 · Giraumont
Informations pratiques
Giraumont
Concert Tony NEPHTALY
place verte Giraumont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Dans le cadres des F’Estivales, organisées par la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluence, venez découvrir:
Tony NEPHTALY en concert
En cas de mauvais temps, rendez-vous à l’Eglise
Entrée gratuiteTout public
0 .
place verte Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 04 20
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English :
As part of the F’Estivales festival, organized by the Orne Lorraine Confluence Community of Municipalities, come discover:
Tony NEPHTALY in concert
In case of bad weather, the event will be held at the church
Free admission
L’événement Concert Tony NEPHTALY Giraumont a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL
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