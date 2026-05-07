Cuincy

Concert Traversées

Rue Suzanne Lanoy Cuincy Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Ephémère chantera a cappella de la musique sacrée d’hier et d’aujourd’hui musique de la Renaissance (Dufay, Byrd), du baroque italien (Lotti) et des chœurs du 20ème siècle de Hongrie, Estonie et Finlande. De son côté, Lucicare interprètera des extraits de la Missa Festiva de John Leavitt et 3 pastiches de grands classiques, sur des airs de Mozart et Beethoven. Ensemble, les 2 choeurs vous feront découvrir deux oeuvres de Thierry Machuel.

Ephémère chantera a cappella de la musique sacrée d’hier et d’aujourd’hui musique de la Renaissance (Dufay, Byrd), du baroque italien (Lotti) et des chœurs du 20ème siècle de Hongrie, Estonie et Finlande. De son côté, Lucicare interprètera des extraits de la Missa Festiva de John Leavitt et 3 pastiches de grands classiques, sur des airs de Mozart et Beethoven. Ensemble, les 2 choeurs vous feront découvrir deux oeuvres de Thierry Machuel. .

Rue Suzanne Lanoy Cuincy 59553 Nord Hauts-de-France +33 6 45 77 14 37 choeur.ephemere.cuincy@gmail.com

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English :

Ephémère will sing a cappella sacred music from yesterday and today: Renaissance music (Dufay, Byrd), Italian Baroque (Lotti) and 20th-century choirs from Hungary, Estonia and Finland. Lucicare, meanwhile, will perform excerpts from John Leavitt’s Missa Festiva and 3 pastiches of great classics, set to arias by Mozart and Beethoven. Together, the 2 choirs will perform two works by Thierry Machuel.

L’événement Concert Traversées Cuincy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Douaisis