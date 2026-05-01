Cuincy

Cuincy en fête 100% France

Cuincy Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

Spectacles, braderie, ducasse et animations du 22 au 25 mai

Quatre jours de festivités attendent les Cuincynois avec des spectacles, de la musique, une braderie, la ducasse et de nombreuses animations pour toute la famille.

Du vendredi 22 au lundi 25 mai 2026, la Ville de Cuincy vous invite à profiter de Cuincy en fête, un rendez-vous convivial placé sous le signe de la musique, du spectacle et du partage.

Pendant tout le week-end de Pentecôte, petits et grands pourront profiter d’un programme varié gala de danse, braderie, ducasse, show cabaret, tribute Calogero, repas, apéro-concert, animations familiales et stands associatifs.

La Halle Jean-Lenne accueillera plusieurs temps forts, notamment le show cabaret “100% France” le samedi 23 mai à 20h, puis le Tribute Calogero Un jour parfait le dimanche 24 mai à 20h. Le gala de danse “Dans mon monde à moi” sera proposé le vendredi 22 mai à 20h, avec une seconde prestation le dimanche 24 mai à 14h. Programme Cuincy en Fête 2026

Le samedi 23 mai, la braderie et la ducasse animeront le centre-ville de 9h à 16h, avant l’inauguration officielle de Cuincy en fête à 11h. Programme Cuincy en Fête 2026

Le lundi 25 mai, la journée se poursuivra à la Halle Jean-Lenne avec un apéro-concert, un repas “Escapade périgourdine” et de nombreuses animations pour les enfants et les familles. Programme Cuincy en Fête 2026

La ducasse sera ouverte tous les jours sur la Place Dordain. Un tour de manège gratuit sera offert par la Municipalité aux élèves des écoles de Cuincy. Programme Cuincy en Fête 2026

Spectacles, braderie, ducasse et animations du 22 au 25 mai

Quatre jours de festivités attendent les Cuincynois avec des spectacles, de la musique, une braderie, la ducasse et de nombreuses animations pour toute la famille.

Du vendredi 22 au lundi 25 mai 2026, la Ville de Cuincy vous invite à profiter de Cuincy en fête, un rendez-vous convivial placé sous le signe de la musique, du spectacle et du partage.

Pendant tout le week-end de Pentecôte, petits et grands pourront profiter d’un programme varié gala de danse, braderie, ducasse, show cabaret, tribute Calogero, repas, apéro-concert, animations familiales et stands associatifs.

La Halle Jean-Lenne accueillera plusieurs temps forts, notamment le show cabaret “100% France” le samedi 23 mai à 20h, puis le Tribute Calogero Un jour parfait le dimanche 24 mai à 20h. Le gala de danse “Dans mon monde à moi” sera proposé le vendredi 22 mai à 20h, avec une seconde prestation le dimanche 24 mai à 14h. Programme Cuincy en Fête 2026

Le samedi 23 mai, la braderie et la ducasse animeront le centre-ville de 9h à 16h, avant l’inauguration officielle de Cuincy en fête à 11h. Programme Cuincy en Fête 2026

Le lundi 25 mai, la journée se poursuivra à la Halle Jean-Lenne avec un apéro-concert, un repas “Escapade périgourdine” et de nombreuses animations pour les enfants et les familles. Programme Cuincy en Fête 2026

La ducasse sera ouverte tous les jours sur la Place Dordain. Un tour de manège gratuit sera offert par la Municipalité aux élèves des écoles de Cuincy. Programme Cuincy en Fête 2026 .

Cuincy 59553 Nord Hauts-de-France +33 3 27 93 03 00

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English :

Shows, braderie, ducasse and entertainment from May 22 to 25

Four days of festivities await Cuincynois, with shows, music, a braderie, the ducasse and plenty of entertainment for all the family.

From Friday, May 22 to Monday, May 25, 2026, the Town of Cuincy invites you to enjoy Cuincy en fête, a convivial gathering of music, entertainment and sharing.

Throughout the Whitsun weekend, young and old alike can enjoy a varied program: dance gala, braderie, ducasse, cabaret show, Calogero tribute, meals, aperitif-concert, family entertainment and association stands.

Halle Jean-Lenne will host several highlights, including the ?100% France? cabaret show on Saturday, May 23 at 8pm, followed by the Calogero Tribute Un jour parfait on Sunday, May 24 at 8pm. The Dans mon monde à moi? dance gala will be held on Friday, May 22 at 8pm, with a second performance on Sunday, May 24 at 2pm. Program Cuincy en Fête 2026

On Saturday May 23, the braderie and ducasse will bring the town center to life from 9am to 4pm, before the official inauguration of Cuincy en fête at 11am. Program Cuincy en Fête 2026

On Monday, May 25, the day will continue at Halle Jean-Lenne with an aperitif-concert, a meal ?Escapade périgourdine? and numerous activities for children and families. Program Cuincy en Fête 2026

The ducasse will be open every day on the Place Dordain. A free ride on the merry-go-round will be offered by the Municipality to Cuincy schoolchildren. Program Cuincy en Fête 2026

L’événement Cuincy en fête 100% France Cuincy a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme du Douaisis