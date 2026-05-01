Cuincy

Découverte du chemin de la Cache réhabilité

Cuincy Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Une balade entre Cuincy et Esquerchin

Les villes de Cuincy et d’Esquerchin vous invitent à découvrir le Chemin de la Cache, récemment réhabilité pour relier notre commune au village voisin d’Esquerchin.

Cette journée de découverte aura lieu le mercredi 20 mai, de 10h à 17h. L’occasion de profiter d’une promenade conviviale, de redécouvrir un chemin de randonnée local et de faire une pause dans un cadre naturel agréable.

Tout au long du parcours, plusieurs étapes seront proposées. La ferme Potdevin Caron sera ouverte à la visite, tandis que la Chèvrerie des 2 Villages accueillera les visiteurs pour une étape gourmande. Une boucle de randonnée est également possible pour celles et ceux qui souhaitent prolonger la balade.

Des parkings seront mis à disposition à proximité de la ferme Potdevin Caron, de la chèvrerie et du château Woestelandt. Pour faciliter l’accès, il suffira de suivre les drapeaux CUINCY indiquant les parkings ainsi que l’entrée piétonne du chemin.

Horaires des visites

Ferme Potdevin Caron

Visites à 11h30 et 15h

Chèvrerie des 2 Villages

Ouverture de 10h à 17h

Une balade entre Cuincy et Esquerchin

Les villes de Cuincy et d’Esquerchin vous invitent à découvrir le Chemin de la Cache, récemment réhabilité pour relier notre commune au village voisin d’Esquerchin.

Cette journée de découverte aura lieu le mercredi 20 mai, de 10h à 17h. L’occasion de profiter d’une promenade conviviale, de redécouvrir un chemin de randonnée local et de faire une pause dans un cadre naturel agréable.

Tout au long du parcours, plusieurs étapes seront proposées. La ferme Potdevin Caron sera ouverte à la visite, tandis que la Chèvrerie des 2 Villages accueillera les visiteurs pour une étape gourmande. Une boucle de randonnée est également possible pour celles et ceux qui souhaitent prolonger la balade.

Des parkings seront mis à disposition à proximité de la ferme Potdevin Caron, de la chèvrerie et du château Woestelandt. Pour faciliter l’accès, il suffira de suivre les drapeaux CUINCY indiquant les parkings ainsi que l’entrée piétonne du chemin.

Horaires des visites

Ferme Potdevin Caron

Visites à 11h30 et 15h

Chèvrerie des 2 Villages

Ouverture de 10h à 17h .

Cuincy 59553 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 61 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk between Cuincy and Esquerchin

The towns of Cuincy and Esquerchin invite you to discover the recently rehabilitated Chemin de la Cache, linking our town to the neighboring village of Esquerchin.

This day of discovery will take place on Wednesday, May 20, from 10am to 5pm. An opportunity to enjoy a friendly walk, rediscover a local hiking trail and take a break in a pleasant natural setting.

There will be several stops along the way. The Potdevin Caron farm will be open to visitors, while the Chèvrerie des 2 Villages will welcome them for a gourmet stopover. A hiking loop is also available for those wishing to extend the walk.

Parking is available close to the Potdevin Caron farm, the goat farm and Château Woestelandt. For easy access, simply follow the CUINCY flags indicating the parking lots and the pedestrian entrance to the path.

Visiting times

Potdevin Caron Farm

Tours at 11:30 am and 3 pm

2 Villages goat farm

Open from 10am to 5pm

L’événement Découverte du chemin de la Cache réhabilité Cuincy a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme du Douaisis