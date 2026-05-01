Découverte du chemin de la Cache réhabilité Cuincy
Découverte du chemin de la Cache réhabilité Cuincy mercredi 20 mai 2026.
Cuincy
Découverte du chemin de la Cache réhabilité
Cuincy Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Une balade entre Cuincy et Esquerchin
Les villes de Cuincy et d’Esquerchin vous invitent à découvrir le Chemin de la Cache, récemment réhabilité pour relier notre commune au village voisin d’Esquerchin.
Cette journée de découverte aura lieu le mercredi 20 mai, de 10h à 17h. L’occasion de profiter d’une promenade conviviale, de redécouvrir un chemin de randonnée local et de faire une pause dans un cadre naturel agréable.
Tout au long du parcours, plusieurs étapes seront proposées. La ferme Potdevin Caron sera ouverte à la visite, tandis que la Chèvrerie des 2 Villages accueillera les visiteurs pour une étape gourmande. Une boucle de randonnée est également possible pour celles et ceux qui souhaitent prolonger la balade.
Des parkings seront mis à disposition à proximité de la ferme Potdevin Caron, de la chèvrerie et du château Woestelandt. Pour faciliter l’accès, il suffira de suivre les drapeaux CUINCY indiquant les parkings ainsi que l’entrée piétonne du chemin.
Horaires des visites
Ferme Potdevin Caron
Visites à 11h30 et 15h
Chèvrerie des 2 Villages
Ouverture de 10h à 17h
Une balade entre Cuincy et Esquerchin
Les villes de Cuincy et d’Esquerchin vous invitent à découvrir le Chemin de la Cache, récemment réhabilité pour relier notre commune au village voisin d’Esquerchin.
Cette journée de découverte aura lieu le mercredi 20 mai, de 10h à 17h. L’occasion de profiter d’une promenade conviviale, de redécouvrir un chemin de randonnée local et de faire une pause dans un cadre naturel agréable.
Tout au long du parcours, plusieurs étapes seront proposées. La ferme Potdevin Caron sera ouverte à la visite, tandis que la Chèvrerie des 2 Villages accueillera les visiteurs pour une étape gourmande. Une boucle de randonnée est également possible pour celles et ceux qui souhaitent prolonger la balade.
Des parkings seront mis à disposition à proximité de la ferme Potdevin Caron, de la chèvrerie et du château Woestelandt. Pour faciliter l’accès, il suffira de suivre les drapeaux CUINCY indiquant les parkings ainsi que l’entrée piétonne du chemin.
Horaires des visites
Ferme Potdevin Caron
Visites à 11h30 et 15h
Chèvrerie des 2 Villages
Ouverture de 10h à 17h .
Cuincy 59553 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 61 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A walk between Cuincy and Esquerchin
The towns of Cuincy and Esquerchin invite you to discover the recently rehabilitated Chemin de la Cache, linking our town to the neighboring village of Esquerchin.
This day of discovery will take place on Wednesday, May 20, from 10am to 5pm. An opportunity to enjoy a friendly walk, rediscover a local hiking trail and take a break in a pleasant natural setting.
There will be several stops along the way. The Potdevin Caron farm will be open to visitors, while the Chèvrerie des 2 Villages will welcome them for a gourmet stopover. A hiking loop is also available for those wishing to extend the walk.
Parking is available close to the Potdevin Caron farm, the goat farm and Château Woestelandt. For easy access, simply follow the CUINCY flags indicating the parking lots and the pedestrian entrance to the path.
Visiting times
Potdevin Caron Farm
Tours at 11:30 am and 3 pm
2 Villages goat farm
Open from 10am to 5pm
L’événement Découverte du chemin de la Cache réhabilité Cuincy a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme du Douaisis
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