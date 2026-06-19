Jonvelle

Concert Traversées

Jonvelle Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Concert tout public des traversées, un duo harpe et violon. Un voyage musical entre traditions et émotions avec Iris Torossian et David Haroutunian.

Tarif 10€ gratuit pour les moins de 16ans. .

Jonvelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesrendezvous70@gmail.com

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English : Concert Traversées

L’événement Concert Traversées Jonvelle a été mis à jour le 2026-06-19 par JUSSEY TOURISME