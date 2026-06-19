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Concert Traversées Jonvelle

Concert Traversées Jonvelle mercredi 8 juillet 2026.

Ville
70500 Jonvelle
Département
Haute-Saône
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Jonvelle

Concert Traversées

Jonvelle Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Concert tout public des traversées, un duo harpe et violon. Un voyage musical entre traditions et émotions avec Iris Torossian et David Haroutunian.
Tarif 10€ gratuit pour les moins de 16ans.   .

Jonvelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   lesrendezvous70@gmail.com

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English : Concert Traversées

L’événement Concert Traversées Jonvelle a été mis à jour le 2026-06-19 par JUSSEY TOURISME

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