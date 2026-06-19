Concert Traversées Jonvelle
Concert Traversées Jonvelle mercredi 8 juillet 2026.
Jonvelle
Concert Traversées
Jonvelle Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Concert tout public des traversées, un duo harpe et violon. Un voyage musical entre traditions et émotions avec Iris Torossian et David Haroutunian.
Tarif 10€ gratuit pour les moins de 16ans. .
Jonvelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesrendezvous70@gmail.com
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English : Concert Traversées
L’événement Concert Traversées Jonvelle a été mis à jour le 2026-06-19 par JUSSEY TOURISME
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