Concert tribute AC/DC, Place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

samedi 18 juillet 2026 · Place de la Mairie · Boisset-et-Gaujac

Informations pratiques

Concert tribute AC/DC Samedi 18 juillet, 19h00 Place de la Mairie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:30:00+02:00

Place de la Mairie 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie

Foodtruck et buvette.