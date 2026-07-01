AGENDA · Boisset-et-Gaujac
Musique au jardin, Notre-Dame-des-Amandiers, Boisset-et-Gaujac
jeudi 23 juillet 2026 · Notre-Dame-des-Amandiers · Boisset-et-Gaujac
Informations pratiques
Musique au jardin Jeudi 23 juillet, 20h30 Notre-Dame-des-Amandiers Gard
Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Notre-Dame-des-Amandiers 372 Chemin du Colombier, 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie
9e édition avec les enseignants et les élèves du conservatoire de Paris.
À voir aussi à Boisset-et-Gaujac (Gard)
- Concert tribute AC/DC, Place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac 18 juillet 2026