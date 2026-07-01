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Musique au jardin, Notre-Dame-des-Amandiers, Boisset-et-Gaujac

jeudi 23 juillet 2026 · Notre-Dame-des-Amandiers · Boisset-et-Gaujac

Musique au jardin, Notre-Dame-des-Amandiers, Boisset-et-Gaujac

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Notre-Dame-des-Amandiers
Adresse
372 Chemin du Colombier, 30140 Boisset-et-Gaujac
Ville
30140 Boisset-et-Gaujac
Département
Gard
Tarif
Participation libre.

Musique au jardin Jeudi 23 juillet, 20h30 Notre-Dame-des-Amandiers Gard

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Notre-Dame-des-Amandiers 372 Chemin du Colombier, 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie
9e édition avec les enseignants et les élèves du conservatoire de Paris.

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