Concert Tribute Deftones Limp Bizkit Linkin Park Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Informations pratiques

Pagney-derrière-Barine

Concert Tribute Deftones Limp Bizkit Linkin Park Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Family Values Tribute Tour fait escale, pour la première fois, Chez Paulette pour une soirée exceptionnelle dédiée à l’univers du nu metal et du rock alternatif. Un plateau 100% tribute réunissant trois groupes reconnus pour leur fidélité sonore, leur énergie scénique et leur respect de l’esprit des formations originales.

À l’affiche

Minerva Tribute Deftones

Une immersion intense dans l’univers atmosphérique et puissant des Deftones.

Breakstuff Tribute Limp Bizkit

Un show explosif reprenant les plus grands classiques du groupe culte.

From The Inside Tribute Linkin Park

Une performance fidèe et émotionnelle autour du répertoire iconique de Linkin Park.

Réservation en ligne fortement conseillée la capacité étant limitée, les préventes sont fortement recommandées pour garantir votre accès à l’événement.

Une soirée placée sous le signe de l’énergie live, de la nostalgie des années 2000 et du partage entre passionnés.

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette date qui s’annonce déjà mémorable.Tout public

20 .

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

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English :

The Family Values Tribute Tour makes its first stop at Chez Paulette for an exceptional evening dedicated to the world of nu metal and alternative rock. A 100% tribute line-up featuring three bands renowned for their sonic fidelity, on-stage energy and respect for the spirit of the original bands.

On the bill

Minerva Tribute Deftones

An intense immersion in the powerful, atmospheric world of Deftones.

Breakstuff Tribute Limp Bizkit

An explosive show featuring the cult band’s greatest classics.

From The Inside Tribute Linkin Park

A faithful, emotional performance of Linkin Park’s iconic repertoire.

Online booking strongly recommended: capacity is limited, so pre-sales are strongly recommended to guarantee your access to the event.

An evening of live energy, 2000s nostalgia and passionate sharing.

We look forward to seeing many of you on what promises to be a memorable date.

L’événement Concert Tribute Deftones Limp Bizkit Linkin Park Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2026-06-02 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES