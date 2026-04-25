Concert Tribute to Billy Idol & Giants of rock orchestra Albasud Montauban
Concert Tribute to Billy Idol & Giants of rock orchestra Albasud Montauban samedi 23 mai 2026.
Montauban
Concert Tribute to Billy Idol & Giants of rock orchestra
Albasud 62 Impasse d’Oslo Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 00:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Ouverture des portes 20h Concert 21h00 00h30
Entrée PAF 10 Euros en prévente 12 Euros sur place par jour.
WELCOME ! Pour un voyage XXL dans le temps à travers les plus gros hits internationaux des Années 80 durant 3 heures de concert.
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Albasud 62 Impasse d’Oslo Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 82 81 30 42 loubonnio@hotmail.fr
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English : Concert Tribute to Billy Idol & Giants of rock orchestra
Doors open at 8 PM. Concert from 9 PM to 12:30 AM.
Admission: €10 in advance €12 at the door per day.
WELCOME! For an epic journey through the biggest international hits of the 80s during a 3-hour concert.
L’événement Concert Tribute to Billy Idol & Giants of rock orchestra Montauban a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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