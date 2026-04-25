Concert Tribute to Billy Idol & Giants of rock orchestra Albasud Montauban

Montauban

Concert Tribute to Billy Idol & Giants of rock orchestra

Albasud 62 Impasse d’Oslo Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 00:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Ouverture des portes 20h Concert 21h00 00h30

Entrée PAF 10 Euros en prévente 12 Euros sur place par jour.



WELCOME ! Pour un voyage XXL dans le temps à travers les plus gros hits internationaux des Années 80 durant 3 heures de concert.

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Albasud 62 Impasse d’Oslo Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 82 81 30 42 loubonnio@hotmail.fr

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English : Concert Tribute to Billy Idol & Giants of rock orchestra

Doors open at 8 PM. Concert from 9 PM to 12:30 AM.

Admission: €10 in advance €12 at the door per day.



WELCOME! For an epic journey through the biggest international hits of the 80s during a 3-hour concert.

L’événement Concert Tribute to Billy Idol & Giants of rock orchestra Montauban a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Grand Montauban