Palavas-les-Flots

CONCERT TRIBUTE TO GOLDMAN

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

21h30

Dans le cadre du Festival Côté Mer

Arènes El Cordobés

Tarifs de 17 à 20€ (gratuit moins de 12 ans)

Infos http://www.arenesdepalavas.com/ ou 04 67 50 39 56

Le phénomène tribute est à la mode et il est vrai que depuis quelques années nous avons vu fleurir un nombre incroyable de groupe jouant du Goldman, alors pourquoi ce tribute ? Qu’a-t-il de mieux ou de différent des autres ?

Quand Sa Musique est Bonne n’est pas un tribute de sosie. C’est un spectacle plus intime, plus proche de l’artiste, plus émouvant.

Nous vous proposons de voyager dans l’univers musical de l’artiste, de se plonger ensemble dans le souvenir de ses concerts. Pour cela, nous l’avons construit comme un live du chanteur avec des passages dynamiques, d’autres acoustiques, émouvants, nostalgiques, toujours en lien avec le public et dans le respect du chanteur.

Nous vous raconterons des anecdotes croustillantes sur l’histoire de certaines de ses chansons et ferons quelques clins d’œil aux artistes pour qui GOLDMAN a écrit, notamment Céline Dion.

Evidemment nous danserons sur ses tubes qui traversent les générations.

Plongez dans l’univers de JJ GOLDMAN, 2h de live grâce à 6 artistes sur scène ! .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 39 56

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English : CONCERT TRIBUTE TO GOLDMAN

21h30

As part of the Côté Mer Festival

L’événement CONCERT TRIBUTE TO GOLDMAN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34