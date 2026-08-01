Concert Trio à l’église St-Fleuret Estaing
jeudi 20 août 2026 · Estaing
Informations pratiques
Estaing
Concert Trio à l’église St-Fleuret
Église St Fleuret Estaing Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Un trio de musiciens à la flute, guitare et clarinette pour interpréter le répertoire de Kreutzer, Nazareth et Moriconne.
Charles-Henri Benetteau à la guitare
Jeremie Bernet-Rollande à la flûte
Peter Hampe à la clarinette .
Église St Fleuret Estaing 12190 Aveyron Occitanie peterhimpe@outlook.com
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English :
A trio of musicians—flute, guitar, and clarinet—will perform works by Kreutzer, Nazareth, and Moriconne.
L’événement Concert Trio à l’église St-Fleuret Estaing a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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