Informations pratiques

Estaing

Concert Trio à l’église St-Fleuret

Église St Fleuret Estaing Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Un trio de musiciens à la flute, guitare et clarinette pour interpréter le répertoire de Kreutzer, Nazareth et Moriconne.

Charles-Henri Benetteau à la guitare

Jeremie Bernet-Rollande à la flûte

Peter Hampe à la clarinette .

Église St Fleuret Estaing 12190 Aveyron Occitanie peterhimpe@outlook.com

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English :

A trio of musicians—flute, guitar, and clarinet—will perform works by Kreutzer, Nazareth, and Moriconne.

L’événement Concert Trio à l’église St-Fleuret Estaing a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)