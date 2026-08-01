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AGENDA · Estaing

Concert Trio à l’église St-Fleuret Estaing

jeudi 20 août 2026 · Estaing

Concert Trio à l’église St-Fleuret Estaing

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
Église St Fleuret
Ville
12190 Estaing
Département
Aveyron
Tarif

Estaing

Concert Trio à l’église St-Fleuret

Église St Fleuret Estaing Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Un trio de musiciens à la flute, guitare et clarinette pour interpréter le répertoire de Kreutzer, Nazareth et Moriconne.
Charles-Henri Benetteau à la guitare
Jeremie Bernet-Rollande à la flûte
Peter Hampe à la clarinette   .

Église St Fleuret Estaing 12190 Aveyron Occitanie   peterhimpe@outlook.com

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English :

A trio of musicians—flute, guitar, and clarinet—will perform works by Kreutzer, Nazareth, and Moriconne.

L’événement Concert Trio à l’église St-Fleuret Estaing a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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