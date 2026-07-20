Informations pratiques

Estaing

La nuit internationale de la chauve-souris

Lac d’Estaing ESTAING Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Alimentant l’imagination et parfois les craintes, les chauves-souris sont avant tout des animaux à découvrir et à protéger.

La Nuit internationale de la chauve-souris, organisée par la Société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM), est l’occasion rêvée de mieux les comprendre.

Le Parc national des Pyrénées vous invite à vous familiariser avec ces incroyables mammifères volants en Val d’Azun.

Après une découverte de leur mode de vie, vous les écouterez lors d’une déambulation autour du lac, à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons, accompagnés par une garde-monitrice.

Prévoir une lampe frontale, des chaussures de marche et des vêtements chauds.

Animation gratuite, sans inscription.

En cas de mauvais temps, cette sortie sera annulée. .

Lac d’Estaing ESTAING Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Feeding our imaginations and sometimes our fears, bats are above all animals to be discovered and protected.

International Bat Night, organized by the French Society for the Study and Protection of Mammals (SFEPM), is the perfect opportunity to better understand them.

L’événement La nuit internationale de la chauve-souris Estaing a été mis à jour le 2026-07-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65