Les Balades Musicales en Aveyron Les 4 saisons de Venise à Buenos Aires Église Saint-Fleuret Estaing

Informations pratiques

Estaing

Les Balades Musicales en Aveyron Les 4 saisons de Venise à Buenos Aires

Église Saint-Fleuret 6, rue du Pont Estaing Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Deux fois quatre saisons ! Celles du maître du baroque Antonio Vivaldi, mises en miroir avec celles d’Astor Piazzolla, le roi du tango argentin une évocation de la nature et des éléments au fil du temps qui passe. Entrée libre

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Église Saint-Fleuret 6, rue du Pont Estaing 12190 Aveyron Occitanie fradan1217@gmail.com

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English :

Two sets of four seasons! Those of the Baroque master Antonio Vivaldi, juxtaposed with those of Astor Piazzolla, the king of Argentine tango: an evocation of nature and the elements as time passes. Free admission

L’événement Les Balades Musicales en Aveyron Les 4 saisons de Venise à Buenos Aires Estaing a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)