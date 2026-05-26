Atelier Créé ton bijou de téléphone Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing

Estaing

Atelier Créé ton bijou de téléphone

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Viens créer ton propre bijou de téléphone, coloré et unique.

Choisis tes perles et repars avec une création qui te ressemble.

Accessible aux débutants (+ de 12 ans).

Moment convivial et créatif. Durée 1h30 à 2h.

Matériel fourni.

– Atelier animé par CouJu alias Justine.

– Réservation obligatoire sur www.couju.fr .

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 23 27 86

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English :

Come and create your own unique, colorful phone jewel.

Choose your beads and leave with a creation that reflects your personality.

Accessible to beginners (over 12).

A convivial and creative moment. Duration: 1h30 to 2h.

Materials supplied.

L’événement Atelier Créé ton bijou de téléphone Estaing a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65